Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название «Аврора»

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора», заявил директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора», заявил директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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