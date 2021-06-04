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Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название «Аврора»

Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название «Аврора»

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора», заявил директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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