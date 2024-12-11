Во Франции сообщили об угрозе торговой войны ЕС с Китаем

Во Европарламенте сообщили об угрозе торговой войны ЕС с Китаем Группа членов Европарламента (ЕП) от Франции сообщили об угрозу торговой войны Евросоюза (ЕС) с Китаем в связи с возможными ответными мерами Пекина на введение Брюсселем тарифом на электромобили из КНР.