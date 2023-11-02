Тайрон Лю о том, в какие моменты Харден мог сегодня помочь «Клипперс»: «На протяжении 53 минут»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) ответил на вопрос, в какие моменты разыгрывающий Джеймс Харден мог сегодня помочь команде, если бы был на паркете.