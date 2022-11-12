Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Руководитель «Хааса»: «Шумахер мог проехать в квалификации быстрее»

Мика Шумахера раскритиковали за слабое выступление в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.  Гонщик «Хааса» занял последнее место в сессии, в то время как его напарник Кевин Магнуссен взял поул-позицию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх