Шедевр!На чемпионате мира 1982 года в Испании сборная СССР забила девять мячей. Но один из них неожиданно заинтересовал людей далеко за пределами Европы.
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