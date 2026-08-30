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Забытый гол сборной СССР на ЧМ: Оганесян удивил американцев — решили, что нашли замену Пеле

Забытый гол сборной СССР на ЧМ: Оганесян удивил американцев — решили, что нашли замену Пеле

Шедевр!На чемпионате мира 1982 года в Испании сборная СССР забила девять мячей. Но один из них неожиданно заинтересовал людей далеко за пределами Европы.

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