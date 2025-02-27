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Посол РФ в Оттаве: Трамп хочет получить редкоземельные металлы Канады

Посол РФ в Оттаве: Трамп хочет получить редкоземельные металлы Канады

Global Look Press/unknown/Danita Delimont Президент США Дональд Трамп хочет добиться контроля над редкоземельными металлами Канады, заявил в посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя заявления американского лидера о 51-м штате.

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