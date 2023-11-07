Экспертный центр Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» совместно с Роскомнадзором запустил опрос «Персональные. Общие? Твои!»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», совместно с Роскомнадзором подготовил опрос для студентов с вопросами о значимости персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии