Германия готовит масштабный план мести РФ — Der Spiegel со ссылкой на источники. Берлин может начать передавать Киеву координаты потенциальных целей на территории России.
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