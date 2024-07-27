Эксперт рассказала, сколько продлится «мертвый период» на рынке жилья в Татарстане

После отмены программы льготной ипотеки рынок недвижимости в Татарстане замер. «Мертвый период» может продлиться порядка трех месяцев, рассказала в интервью «Татарстан-24» руководитель агентства недвижимости, координатор движения «Том Сойер фест Казань» Анастасия Гизатова.
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