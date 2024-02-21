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Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что вред от некоторых сортов рыбы превышает ее пользу. Так, по ее словам, сазан, карась и вобла могут содержать паразитов, а в мясе тунца и макрели накапливаются тяжелые металлы.

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