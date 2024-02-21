Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что вред от некоторых сортов рыбы превышает ее пользу. Так, по ее словам, сазан, карась и вобла могут содержать паразитов, а в мясе тунца и макрели накапливаются тяжелые металлы.