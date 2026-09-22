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Царьград

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Бывший топ-менеджер Зырянов отрицает вину по делу о четырех взятках

Бывший топ-менеджер Зырянов отрицает вину по делу о четырех взятках

Бывшего главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова обвиняют в четырёх эпизодах получения взяток и покушении на коммерческий подкуп, при этом сам он вину не признаёт и считает преследование фиктивным.

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