В облцентре временно поменяется схема движения автобусов

Корректировки будут действовать на время ограничения движения по улице Большой Советской Сегодня ряд автобусных маршрутов изменит схему движения в связи с проведением Дня славянской письменности и культуры в центре Смоленска.
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