Диверсии на железной дороге в России: Анонимные кураторы "на дело" нанимают подростков

Evgenija Palette

В школе нужно ФОРМИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ... Для этого у нас все есть - и Великая История, и ярчайшие примеры самопожертвования во имя своей страны, и героический народ, если говорить о коренном населении, а не о зильбертрудах, и, в конце концов, ПОКА ЕЩЕ, хорошо образованные люди... А образовательные "УСЛУГИ" - это Кембридж и Принстон...