Царьград Фото: Svetlana Vozmilova/Globallookpress Анонимные кураторы нанимают людей на разовые задания.
Диверсии на железной дороге в России: Анонимные кураторы "на дело" нанимают подростков
Комментарии
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Evgenija Palette
В школе нужно ФОРМИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ... Для этого у нас все есть - и Великая История, и ярчайшие примеры самопожертвования во имя своей страны, и героический народ, если говорить о коренном населении, а не о зильбертрудах, и, в конце концов, ПОКА ЕЩЕ, хорошо образованные люди... А образовательные "УСЛУГИ" - это Кембридж и Принстон...
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22 мин.
Александр Третьяк
Таких уродов нужно не в тюрьму , а к стенке
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22 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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20 мин.
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