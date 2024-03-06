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Диверсии на железной дороге в России: Анонимные кураторы "на дело" нанимают подростков

Диверсии на железной дороге в России: Анонимные кураторы "на дело" нанимают подростков

Царьград Фото: Svetlana Vozmilova/Globallookpress Анонимные кураторы нанимают людей на разовые задания.

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Комментарии
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Evgenija Palette
В школе нужно ФОРМИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ... Для этого у нас все есть - и Великая История, и ярчайшие примеры самопожертвования во имя своей страны, и героический народ, если говорить о коренном населении,  а не о зильбертрудах, и, в конце концов, ПОКА ЕЩЕ, хорошо образованные люди... А образовательные &quot;УСЛУГИ&quot; - это Кембридж и Принстон...
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22 мин.
Александр Третьяк
Таких уродов нужно не в тюрьму , а к стенке
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22 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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20 мин.

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