За последние несколько дней мы имеем попытку врага атаковать Крымский мост залпом из 12 ракет – попытка реальная, только благодаря мастерству ПВО удалось сбить все 12 ATACMS.
ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НЕ АТАКУЕТ УКРАИНСКИЕ МОСТЫ
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Добрая воля" не дает уничтожать украинские мосты"... Эту "добрую волю"нужно кастрировать.
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2 час.
tsan tsan
Может потому, что самим пригодятся ?
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1 час.
Gennady Sokolovsky
"Побочным следствием такой атаки будут десятки тысяч гражданских." То, что НАШИХ уничтожают десятками и сотнями - так, статистика?????????????????????????????????????? А тут фашистов пожалели?? Нет там никаких "братьев". Откуда берутся в окопах стреляющие стволы??????????????????
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1 час.
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