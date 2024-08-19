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ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НЕ АТАКУЕТ УКРАИНСКИЕ МОСТЫ

ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НЕ АТАКУЕТ УКРАИНСКИЕ МОСТЫ

За последние несколько дней мы имеем попытку врага атаковать Крымский мост залпом из 12 ракет – попытка реальная, только благодаря мастерству ПВО удалось сбить все 12 ATACMS.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Добрая воля&quot; не дает уничтожать украинские мосты&quot;... Эту &quot;добрую волю&quot;нужно кастрировать.
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2 час.
tsan tsan
Может потому, что самим пригодятся ?
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1 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Побочным следствием такой атаки будут десятки тысяч гражданских.&quot; То, что НАШИХ уничтожают десятками и сотнями - так, статистика?????????????????????????????????????? А тут фашистов пожалели?? Нет там никаких &quot;братьев&quot;. Откуда берутся в окопах стреляющие стволы??????????????????
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1 час.

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