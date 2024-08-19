ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НЕ АТАКУЕТ УКРАИНСКИЕ МОСТЫ

Может потому, что самим пригодятся ?

Gennady Sokolovsky

"Побочным следствием такой атаки будут десятки тысяч гражданских." То, что НАШИХ уничтожают десятками и сотнями - так, статистика?????????????????????????????????????? А тут фашистов пожалели?? Нет там никаких "братьев". Откуда берутся в окопах стреляющие стволы??????????????????