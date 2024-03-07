В Пскове сотрудники Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области приняли участие в ежегодной акции МВД России «Цветы для автоледи», в рамках которой полицейские поздравили автоледи с Международным женским днем.
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