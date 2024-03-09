Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа, если он победит на выборах

Леонтий Букштейн

Да ужжж... Не откажешь в хитрости правящей элите Северных штатов Америки. А я-то думал, что за возня вокруг незаконных мигрантов - пускать их или не пускать, строить забор от их проникновения или нет... А оно вот что, голоса счастливых и незаконных мигрантов, которые по гроб жизни будут благодарны Байдену за то, что он пустил их в страну могут сыграть решающую роль на выборах. Браво, Белый дом! Уникальная изворотлдивость под крики о демократии и свободе!