Бывший руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео допустил свое возвращение в администрацию Дональда Трампа, если республиканец выиграет предстоящие выборы.
Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа, если он победит на выборах
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Да ужжж... Не откажешь в хитрости правящей элите Северных штатов Америки. А я-то думал, что за возня вокруг незаконных мигрантов - пускать их или не пускать, строить забор от их проникновения или нет... А оно вот что, голоса счастливых и незаконных мигрантов, которые по гроб жизни будут благодарны Байдену за то, что он пустил их в страну могут сыграть решающую роль на выборах. Браво, Белый дом! Уникальная изворотлдивость под крики о демократии и свободе!
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