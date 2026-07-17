В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона

В Германии правоохранители задержали 37-летнего гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ пишут со ссылкой на источники в прокуратуре Мюнхена, что мужчина организовал съемку с БПЛА территории крупного оборонного предприятия, входящего в концерн KNDS.
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