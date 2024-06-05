Во второй половине дня на ПМЭФ-2024 начнет работу воронежский губернатор

Рабочий день Александра Гусева, как и других представителей власти, расписан по часам и минутам. Соглашения, встречи, участие в осмотре выставки и другие события предусмотрены планом воронежской делегации, приехавшей на ПМЭФ.
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