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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Winline завершает сотрудничество с РФБ. Ранее соглашение с федерацией расторг «Фонбет» («24 секунды»)

Winline и РФБ завершили сотрудничество. По информации телеграм-канала «24 секунды», букмекер убрал упоминания федерации с официального сайта.

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