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Рэшфорд, Магуайр и Шоу посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в «МЮ»

Рэшфорд, Магуайр и Шоу посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в «МЮ»

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

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