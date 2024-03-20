Тюменцы начали распродавать дома

В Тюменской области резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», число объявлений по продаже домов с начала 2024 в сравнении последними месяцами прошлого года увеличилось на 23%.
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