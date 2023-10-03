17 сущих пустяков, которые сделали нашу жизнь крутой, а мы этого и не заметили

Вы ведь уже забыли, что еще совсем недавно телевизор занимал четверть комнаты, а за билетом на поезд или футбол приходилось отдельно ездить в кассу? Кадры из фильма «Гостья из будущего» теперь как-то на будущее не похожи1 Вы никогда не задумывались над тем, что в квартирах почему-то стало много свободного места? Еще бы, раньше львиную долю жилплощади отжирали телевизор, книжные шкафы и полки с дисками.