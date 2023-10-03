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  • patentlil
    Автор, а не информативнее было бы сравнить теперешнюю замечательную жизнь, полную технологических чудес, с веком 16-ы...17 сущих пустяков...
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17 сущих пустяков, которые сделали нашу жизнь крутой, а мы этого и не заметили

17 сущих пустяков, которые сделали нашу жизнь крутой, а мы этого и не заметили

Вы ведь уже забыли, что еще совсем недавно телевизор занимал четверть комнаты, а за билетом на поезд или футбол приходилось отдельно ездить в кассу? Кадры из фильма «Гостья из будущего» теперь как-то на будущее не похожи1 Вы никогда не задумывались над тем, что в квартирах почему-то стало много свободного места? Еще бы, раньше львиную долю жилплощади отжирали телевизор, книжные шкафы и полки с дисками.

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Комментарии
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patentlil
Автор, а не информативнее было бы сравнить теперешнюю замечательную жизнь, полную технологических чудес, с веком 16-ым или 18-ым? Маленькой заметкой из 17 пунктов вы бы не ограничились. Подумайте. Дарю идею.
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