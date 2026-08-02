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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А бутса слетела как?» Судья говорит: «Наверное, сам снял»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с Усманом Ндонгом в матче с «Ахматом» (2:1).

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