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В Австралии оттачивают инструменты истребления человечества, стравливая женщин и мужчин между собой

В Австралии оттачивают инструменты истребления человечества, стравливая женщин и мужчин между собой

Премьер-​министр австралийского штата Виктория создает министерство, отвечающее за "изменение поведения мужчин"Развитие тоталитарных правительств всегда совпадает с масштабными усилиями по социальной инженерии населения, чтобы заставить его придерживаться менее бунтарского поведения.

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Комментарии
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Sergiy Che
Это теперь символ западного профеминизднутого общества дерущегося со своими частями социума)) -
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15 час.

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