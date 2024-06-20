В Австралии оттачивают инструменты истребления человечества, стравливая женщин и мужчин между собой

Премьер-​министр австралийского штата Виктория создает министерство, отвечающее за "изменение поведения мужчин"Развитие тоталитарных правительств всегда совпадает с масштабными усилиями по социальной инженерии населения, чтобы заставить его придерживаться менее бунтарского поведения.