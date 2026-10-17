За первые 13 дней октября 2026 года в Ормузском проливе было атаковано 22 судна, что превзошло общее количество ударов за весь март 2026 года, который ранее был рекордным по числу атак.
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