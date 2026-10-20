Рэпера Navai отпустили из следственного изолятора в Казахстане. Музыкант вышел на свободу под залог.Напомним, что музыкального исполнителя задержали во вторник, 13 октября, на пограничном пункте «Кордай».
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