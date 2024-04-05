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Мамаев подал иск на 10 млн к бывшей жене Алане через три года после развода

Мамаев подал иск на 10 млн к бывшей жене Алане через три года после развода

На днях в социальных сетях участница шоу «Сокровища императора» Алана Мамаева опубликовала информацию о том, что ей поступило требование обратиться в суд за необоснованным обогащением от Павла Мамаева, с которым она развелась три года назад.

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