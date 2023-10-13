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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им. Баумана

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ имени Баумана. Там обновили дождевую канализацию, расширили тротуары, установили новое освещение и провели озеленение.

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