Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ имени Баумана. Там обновили дождевую канализацию, расширили тротуары, установили новое освещение и провели озеленение.
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