Эволюция отечественных спутников оптической разведки

Использованный спутник "Зенит-2" в качестве памятника. Фото Wikimedia Commons С конца пятидесятых годов отечественная ракетно-космическая отрасль разрабатывала спутники оптической разведки, и за прошедшие десятилетия был создан целый ряд различных проектов.
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