Церковь явилась духовной опорой для жителей Ленинграда

Во вторник, 16 января, в ротонде Мариинского дворца открылась стендовая экспозиция, подготовленная музеем истории Санкт-Петербургской епархии, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.
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