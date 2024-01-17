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Церковь явилась духовной опорой для жителей Ленинграда

Церковь явилась духовной опорой для жителей Ленинграда

Во вторник, 16 января, в ротонде Мариинского дворца открылась стендовая экспозиция, подготовленная музеем истории Санкт-Петербургской епархии, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

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