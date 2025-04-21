В семейном центре на Черепановых пройдет встреча ко Дню Победы

Поделиться семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, вспомнить подвиги дедов и прадедов, отстоявших наше право на жизнь, а также узнать больше о событиях фронтовых лет приглашает семейный центр «Преображение».
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