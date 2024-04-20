Минниханов вручил госнаграды в преддверии Дня местного самоуправления

Муниципалитеты играют ключевую роль в решении важных задач общегосударственного уровня, подчеркнул Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии