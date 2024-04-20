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ГТРК Татарстан

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Минниханов вручил госнаграды в преддверии Дня местного самоуправления

Минниханов вручил госнаграды в преддверии Дня местного самоуправления

Муниципалитеты играют ключевую роль в решении важных задач общегосударственного уровня, подчеркнул Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в РФ.

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