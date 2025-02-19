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Татар-информ

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Мдаа... похоже, просроченный наркет, сам того не подозревая, сейчас выбирает способ, каким отправится на совещание к ...Вэнс предостерег ...
  • Николай Силифонкин
    И это призывает министр.Одна болтовня ,заявления и призывы.Перепишите законы по мигрантам из Беларуссии и ничего заяв...Лавров призвал уж...
  • Misha Glusch
    о какЛавров призвал уж...

В Минобрнауки РТ рассказали об адаптации детей мигрантов в школах

В Минобрнауки РТ рассказали об адаптации детей мигрантов в школах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Для адаптации детей мигрантов во всех образовательных учреждениях Татарстана проводятся различные диагностики, коррекционно-развивающая работа, индивидуальные и групповые занятия, тренинги.

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