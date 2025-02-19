В Минобрнауки РТ рассказали об адаптации детей мигрантов в школах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Для адаптации детей мигрантов во всех образовательных учреждениях Татарстана проводятся различные диагностики, коррекционно-развивающая работа, индивидуальные и групповые занятия, тренинги.
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