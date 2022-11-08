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Светлана Хоркина: «Я самая титулованная гимнастка мира, несмотря на Байлс и других. Латынина за мной»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала себя самой титулованной гимнасткой в мире.

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