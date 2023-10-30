Приметы и поверья 31 октября 2023 года, помогающие определять погоду Алёна ЮрьеваНародные приметы и поверья на Луков день, который отмечается 31 октября 2023 года, по большей части ориентированы на наблюдения за природой.
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