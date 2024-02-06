США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался в ходе брифинга комментировать информацию о том, что Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит ВСУ с помощью американской зенитной ракетной системы (ЗРК) Patriot.
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