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Татар-информ

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Безналичная оплата может появиться почти в 80% транспорта РТ к 2030 году

Безналичная оплата может появиться почти в 80% транспорта РТ к 2030 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Кабинет Министров РТ утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы, сообщается в постановлении.

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