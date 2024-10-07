Губернатор Игорь Руденя поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения

7 октября — день рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. От имени жителей Тверской области, Родины предков главы государства, президента поздравил губернатор Игорь Руденя.
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