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Актуальные комментарии

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Ритейл выбирает собственную марку

Ритейл выбирает собственную марку

Рост собственных торговых марок в российском ритейле становится не просто следствием изменения потребительского спроса, а признаком более глубокой трансформации рынка.

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