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Царьград

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В Суздале на 2 суток перекроют проспект у парка аттракционов

В Суздале на 2 суток перекроют проспект у парка аттракционов

В Суздальском районе на двое суток будет ограничено движение транспорта. Причиной станут ремонтные работы, которые проведут специалисты компании «Т Плюс» на сетях теплоснабжения.

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