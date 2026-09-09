В Суздале на 2 суток перекроют проспект у парка аттракционов

В Суздальском районе на двое суток будет ограничено движение транспорта. Причиной станут ремонтные работы, которые проведут специалисты компании «Т Плюс» на сетях теплоснабжения.
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