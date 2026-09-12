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ИА Регнум

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Силовики: Киев направляет военных и грузовики с боеприпасами в район ЧАЭС

Силовики: Киев направляет военных и грузовики с боеприпасами в район ЧАЭС

Киевский режим стягивает войска в район Чернобыльской АЭС и направляет туда грузовики с боеприпасами, сообщили «РИА Новости» в российских силовых структурах.

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