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В кастрюльке

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Забыл про раскатку коржей. Торт «Медовый пух» без сливок и сгущенки: вкус настоящего медовика за считанные минуты

Забыл про раскатку коржей. Торт «Медовый пух» без сливок и сгущенки: вкус настоящего медовика за считанные минуты

Когда нужен нежный домашний десерт с тонкими медовыми коржами и мягким кремом, который буквально тает во рту, стоит приготовить торт “Медовый пух”.

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