Трамп – Нетаньяху: ничего личного…

Израиль перестает играть роль «хвоста, виляющего собакой» Дмитрий Минин За президентом США Дональдом Трампом давно подмечено, что он легко меняет свою позицию по отношению к любому партнёру – от восторженной до пренебрежительной – в зависимости от того, что на данный момент сулит наибольшую выгоду.