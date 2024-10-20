Исполнилось 60 лет со дня отстранения Никиты Хрущёва с поста главы СССР

Ровно 60 лет тому назад в нашей стране случился очередной дворцовый переворот. В середине октября 1964 года Пленум ЦК КПСС снял с должности тогдашнего главу государства Никиту Сергеевича Хрущёва, освободив его сразу от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР.