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Дэвид забил за «Атлетико» в 3-м матче подряд – «Реалу» в дерби. В момент гола Альварес на бровке готовился заменить его

Джонатан Дэвид забил за «Атлетико» в 3-м матче подряд. Канадский форвард отличился на 59-й минуте дерби с «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм).

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