Над Курской областью сбили ракеты ВСУ

Очередной инцидент произошел в ночное время, сообщает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ. В итоге отечественными дежурными средствами ПВО четырнадцать дронов ВСУ и четыре тактические ракеты «Точка-У» были уничтожены над территорией Курской области, шестнадцать БпЛА сбиты над территорией Воронежской области, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.