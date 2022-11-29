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Курды теряют надежду на американцев и просят помощи от русских

Курды теряют надежду на американцев и просят помощи от русских

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к представителям России с просьбой помочь достигнуть договоренности между альянсом и правительством в Дамаске для защиты подконтрольных ему территорий на северо-востоке страны.

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