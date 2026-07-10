Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Историческое фото

Историческое фото

Николай Ганчук На фото Вишневое — город-спутник Киева, июль 2026 года. Так замечательно и атмосферно он стал выглядеть он стал после визита наших ракет на располагавшийся рядом с жилыми кварталами военный завод «Визар», занимавшийся ремонт и сборкой хохлацких ракет и БПЛА, а также склад боеприпасов.

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