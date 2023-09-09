Всё хуже чем рассчитывали в Германии: бывшие владельцы расстроены переходом заводов бесплатно в российскую собственность

александр петров

Читая этот опус, я так и не понял, радоваться или рыдать! Ну отжали производственные площади. Ну отдали их Китайским авто.гигантам и?? Получается поменяли "шило на мыло"?? У меня малюсенький вопрос. Компания "Джилли" была организована и открыта в Китае в 1995 году!! Начали с нуля и где сейчас эта компания на мировом авторынке ась? Она теснит Корейских и немецких авто.производителей на мировом рынке!! А что же наш авто.пром?? Где результат на вложенные сотни миллиардов ась? Может те кто сидит в высоких "кибинетах" нашего авто.прома не там сидят?? И это касается не только автопромышленности но и станкостроения и т.д. и т.п!! Я ни когда не поверю в том, что у нас в России нет башковитых "Кулибиных"!! Их хватает с избытком. Тогда в чем проблема??