ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области более 30 ударов

Тридцать два артиллерийских обстрела шести населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, произвели украинские военные за сутки, 7 января со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.
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